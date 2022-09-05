Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter sert iniş yaptı

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Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlandı: Manda ve himaye kabul edilemez

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kahramanları anarken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kongre ile İslam dünyasını karmaşadan çekip çıkarıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu ise, “O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Yine kazanacak" dedi.