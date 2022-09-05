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Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter sert iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada Skorsky tipi bir helikopterimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesinde ikmal faaliyeti yaptığı sırada teknik nedenlerden dolayı kaza kırıma uğradığını duyurdu. Helikopterdeki 7 personel kurtarıldı bir personeli arama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter sert iniş yaptı
Skorsky

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

MSB açıklaması şöyle:

  • "4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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