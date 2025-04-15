Öte yandan küresel ticarette yaşanan belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep sürüyor. Ons altın, 2 bin 230 dolar ile rekor seviyeye yakın seyrediyor. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 3 bin 245 dolara taşırken, yıl başından bu yana yüzde 23 yükseliş kaydetti.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobil şirketlerine yardımcı olacak bir şeyler arıyorum. Üreticiler Kanada, Meksika ve diğer yerlerde üretilen parçalara geçiyorlar ve biraz zamana ihtiyaçları var, çünkü onları burada yapacaklar.” ifadelerini kullandı.