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Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

10:0915/04/2025, Salı
IHA
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İkinci işlem gününde döviz piyasasında son durum
İkinci işlem gününde döviz piyasasında son durum

Haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasada döviz fiyatları hareketliliği sürüyor. Pazartesi günü dolar 38,0180 lira ile açılış yaparken, euro haftaya 43,3230 lira ile başlamıştı. Bugün ise gelen son dakika bilgilerine göre; Dolar 38,0310 liradan, euro ise 43,1740 liradan güne başladı.

Dolar 38,0310 liradan, euro ise 43,1740 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 38,0290 liradan alınan dolar 38,0310 liradan, 43,1720 liradan alınan euro ise 43,1740 liradan satılıyor. Geçtiğimiz gün son kapanışta dolar 38,06 liradan, euro ise 43,20 liradan satılmıştı.


Altına güvenli liman talebi sürüyor


Öte yandan küresel ticarette yaşanan belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep sürüyor. Ons altın, 2 bin 230 dolar ile rekor seviyeye yakın seyrediyor. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 3 bin 245 dolara taşırken, yıl başından bu yana yüzde 23 yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji ürünlerinin ardından otomobile uygulanacak ek vergiye de muafiyet sinyali verdi.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobil şirketlerine yardımcı olacak bir şeyler arıyorum. Üreticiler Kanada, Meksika ve diğer yerlerde üretilen parçalara geçiyorlar ve biraz zamana ihtiyaçları var, çünkü onları burada yapacaklar.” ifadelerini kullandı.



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