TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.
TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından yaz tatiline girdi. TBMM yasama yıl 1 Ekim tarihinde başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.
TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından yaz tatiline girdi. TBMM yasama yıl 1 Ekim tarihinde başlayacak.
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