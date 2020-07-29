Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi
POLİTİKA

Son dakika: TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi: TBMM ne zaman açılacak?

TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi

TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi.

Haber Merkezi AA
TBMM tatile girdi.
TBMM tatile girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

TBMM sosyal medya düzenlemesi görüşmelerinin ardından yaz tatiline girdi. TBMM yasama yıl 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Meclis'te dikkat çeken teklif: İkinci elden sonra sıfır araç içinde mi zorunlu oluyor?
EKONOMİ
Meclis'te dikkat çeken teklif: İkinci elden sonra sıfır araç içinde mi zorunlu oluyor?

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
GÜNDEM
Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Abone Ol Google News
Milyonları ilgilendiriyor

Milyonları ilgilendiriyor

​​Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.
Acele etmeyin!

Acele etmeyin!

​8 haftadır yükselişte olan altın için kritik uyarı.
Meclistedikkat çeken teklif

Meclis'te
dikkat çeken teklif

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?
Günde<br>200 yeni vaka

Günde
200 yeni vaka

​Koronavirüs vaka sayısının fırladığı ilde tedirgin eden görüntüler.
Vahşet!

Vahşet!

​PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı.
Biz hazırız gardaş

Biz hazırız gardaş

Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor.

Dört stratejik müdahale

Dört stratejik müdahale

​Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'da dengeleri değiştirdi.

Korona<br>bayram etmesin

Korona
bayram etmesin

​Prof. Mehmet Ceyhan bayram öncesinde uyardı.
İdlib'den<br>Türkiye'ye teşekkür

İdlib'den
Türkiye'ye teşekkür

Erdoğan'a binlerce selam olsun...
Esnafın<br>gözü yollarda

Esnafın
gözü yollarda

​Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu.
Kokun<br>geliyor evladım!

Kokun
geliyor evladım!

​ ​Mersin şehitlerimiz toprağa verildi.
İsrail Hafter'den<br>vazgeçmiyor

İsrail Hafter'den
vazgeçmiyor

Terör örgütüne askeri, lojistik ve istihbari destek verilsin talebi.
Cimbom'un<br>yeni bombası

Cimbom'un
yeni bombası

​Falcao'nun yerine yeni bir dünya yıldızı geliyor.
Malazgirt zaferi<br>hazırlıkları başladı

Malazgirt zaferi
hazırlıkları başladı

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak.
Fındık üreticisi<br>bayram ediyor

Fındık üreticisi
bayram ediyor

​Sadece üretici değil tüm sektörler kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.