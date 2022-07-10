Van'da deprem meydana geldi

Son dakika... Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,20 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede hissedildi.

#Deprem

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Tusba (Van)

Tarih-Saat : 10.07.2022, 12:37:12 TSİ

Enlem : 38.8830 N

Boylam : 43.5955 E

Derinlik : 8.20 km

Detay : https://t.co/vf9YWT5BhO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 10, 2022