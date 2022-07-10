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Van'da deprem meydana geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, deprmein büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Vanda deprem meydana geldi! Son depremler
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Son dakika... Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,20 kilometre derinliğindeki deprem, ilçede hissedildi.

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