Van'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 18.89 kilometre altında oluştu.

Deprem saat 21.35'te meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan depremden yaklaşık iki buçuk saat sonra 3.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ ÇAĞRI, YARDIM TALEBİ GELMEDİ

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." dedi.

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VALİ BALCI: OLUMSUZ BİR BİLGİ AKTARILMADI

Van Valisi Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını duyurdu.

Balcı, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.

SON AÇIKLAMA BAKAN SOYLU'DAN: BİRKAÇ ÇATLAK DIŞINDA PROBLEM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bugün 21.35'te, Van'da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van'ımıza ve Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

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