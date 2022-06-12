Gündem Vanda korkutan deprem
VAN

Van'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığını söyledi. Van Valisi Ozan Balcı ise, herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını ifade etti. Depremden yaklaşık iki buçuk saat sonra 3.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Vanda son dakika deprem haberi: Vanda deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi 2022!
Arşiv

Gelen son dakika haberine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, sarsıntı yerin 18.89 kilometre altında oluştu.

Deprem saat 21.35'te meydana geldi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan depremden yaklaşık iki buçuk saat sonra 3.5 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ ÇAĞRI, YARDIM TALEBİ GELMEDİ

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." dedi.

VALİ BALCI: OLUMSUZ BİR BİLGİ AKTARILMADI

Van Valisi Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını duyurdu.

Balcı, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.

SON AÇIKLAMA BAKAN SOYLU'DAN: BİRKAÇ ÇATLAK DIŞINDA PROBLEM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bugün 21.35'te, Van'da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van'ımıza ve Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem: Antalya'da hissedildi
GÜNDEM
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem: Antalya'da hissedildi

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: 13 Haziran 2022 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı belli oldu
Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.