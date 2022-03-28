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EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. Ocak ayında başvuruları tamamlanan, 13 Mart tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL'ni sonuçları açıklandı. Peki, YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı…

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Haber Merkezi İHA
SON DAKİKA: YÖKDİL sonuçları açıklandı: 2022 YÖKDİL Sınav Sonuçları Sorgulama
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YÖKDİL sonuçları için bekleyiş sona erdi.

Yabancı dil tespiti için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, ÖSYM 2022 sınav takvimi içinde yer alan sınavlardan biriydi. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre 29 Mart’ta açıklanması beklenen YÖKDİL sonuçları, bir gün erken açıklandı.

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM, bu sabah saatlerinde YÖKDİL sonuçlarını erişime açtı. İşte ÖSYM’nin YÖKDİL açıklaması:

"13 Mart 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Mart 2022 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • ÖSYM Başkanı Aygün, "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

YÖKDİL Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız (ÖSYM)

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