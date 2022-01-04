​Son görüntülü boşanma: Yurt dışından görüntülü beyan verdi

Van’da eşine az rastlanacak bir boşanma davası görüldü. Ercan Ö. ile Hülya Ö. anlaşmalı boşanma kararı aldı. Davaya Hülya Ö. ile çiftin çocukları Yasin Ö. katıldı. Fransa’da yaşayan Ercan Ö. duruşmaya gelmezken, çiftin oğulları babasını telefonla görüntülü aradı. Hakim, Ercan Ö.’nün beyanını telefondan alarak tutanağa geçirdi. Çiftin boşanmasına karar verildi. Tarafların kararı temyiz etmemesi üzerine hüküm kesinleşti.

YARGITAY “SON” DEDİ

Adalet Bakanlığı, Ercan Ö.’nün beyanının duruşmaya getirilmeden alındığını belirterek, kanun yararına bozma talebiyle dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Ercan Ö.’nün duruşmada bulunmadan karar verilmesinin, usul ve kanuna aykırı olduğuna işaret eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verdi. Bu karar uyarınca tarafların boşanmasına ilişkin hüküm değişmeyecek; ancak benzer yöntemle bir daha bu tip boşanma kararı verilemeyecek.

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