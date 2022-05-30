Son yılların en çok takı takılan aşiret düğünü: Damada takılan para dudak uçuklattı.

Van’da Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı.



SON YILLARIN EN ÇOK TAKI TAKILAN DÜĞÜNÜ

Van’da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı’ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

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YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN KONUKLAR

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, “Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Damadın amcası Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise düğüne Türkiye’nin birçok ilinden misafirlerin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 5-6 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Biz federasyon olarak bu kültüre çok önem gösteriyoruz. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 7 Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipekböcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde 3 aile ile başlayan koza üretimi, her geçen yıl artarak bu yıl 160 aileye kadar ulaştı. Karşıyaka Mahallesi’nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipekböceği yetiştiricilerinden Mehmet Zülküf Aktaş, \"Sason’da unutulmaya yüz tutan ata mesleklerimizden ipek böceği besiciliğini yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. 2012’de 3 aile ile tekrar başlattığımız ipek böceği besiciliğinde şu anki hedefimiz 8 ile 10 ton arasında bir üretim elde etmektir... Özelikle köylerimizde yaşan bayanlara ekonomik katkı sunmayı hedefliyoruz. Biz, ipek böceği dağıtım merkezlerinden aldığımız tohumları ilk etapta yaklaşık 2 hafta dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Daha sonra yaprak boyutlarını büyüterek 35 gün gibi bir süre ipek böceklerinin beslenmesiyle böcekler koza haline geliyor... Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 20 bin lira gibi bir gelir elde ediyor\" dedi.<br> \"İpekböceği besiciliği ailelerimize ekonomik destek sağlıyor\"<br><br>İpekböceği yetiştiriciliğinin aileleri için yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden yetiştiricilerden Sezer Çetinkaya da \"İpekböceğiyle uğraşıyoruz. İpekböceği yetiştiriciliği ailelerimiz için yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Biz de ailelerimize ekonomik destek sağlamak için 5 yıldır besicilik yapıyoruz. Güzel bir getirisi var... Bu yılki gelir hasılatı olarak 200 kilo bir ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Kilogram fiyatı 130 ile 150 lira arasında satışa sunuyoruz. Ayrıca devletimiz de destek sağlamaktadır\" şeklinde konuştu. Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir 40 günde 20 bin TL gelir: Unutulmaya yüz tutan meslekten servet kazanıyorlar Unutulmaya yüz tutan ata mesleklerinden ipekböceği besiciliği Batman'ın Sason ilçesinde, devletin sağladığı desteklerle açılan koza çiftliklerinde yeniden hayat bulmaya başladı. İpekböceği yetiştiricilerinden Mehmet Zülküf Aktaş "Ortalama üç paket ipekböceği besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 20 bin lira gibi bir gelir elde ediyor" dedi.

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FOTOĞRAF 18 Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı. Başladığı günden bu yana Cumhuriyet Dönemi'nden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kaza alanında bir ilk yaşandı. Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzey batı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, \"Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı. \" \"Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor\" diye konuştu. \"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı\" diyen Asal, \"Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik.\" \" Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı. Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. \" \"Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. \" Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor\" dedi. Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Asal, \"Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90'ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. \" \"2 -3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak noktasında bir öngörü var. Kesinleşmiş bir şey değil ama\" şeklinde konuştu. Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: İstanbul için inanılmaz bir buluntu Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi. BiP'te paylaş

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