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Sorduğu sorulara cevap veremedi: Bakan Koca'dan SMA testi algısına girişen Mansur Yavaş'a ayar üstüne ayar

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SMA testi üzerinden algı operasyonuna girişerek Sağlık Bakanlığını karalamaya çalışmıştı. Yavaş'ın algı operasyonuna cevap veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ABB Başkanı'na dokuz soru yöneltmişti. Bakan Koca, sorduğu sorulara cevap veremeyen Yavaş'a bugün bir kez daha yüklendi. "Eksik de olsa cevaplarınız için teşekkür ederim." diyen Bakan Koca, "Ancak cevabınız tam da tahmin ettiğim gibi 14 Mayıs akşamı yaptığınız açıklamalara benzedi." ifadelerini kullandı. Bakan Koca yaptığı paylaşımlarla Mansur Yavaş'a giriştiği algı operasyonunu bertaraf edecek şekilde cevap verdi.

22:32 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Koca, yönelttiği soruların bazılarını cevapsız bırakan Mansur Yavaş'a yüklenerek imalı bir mesajda bulundu.

Bakan Koca, yönelttiği soruların bazılarını cevapsız bırakan Mansur Yavaş'a yüklenerek imalı bir mesajda bulundu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş dün Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile belediye olarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladıklarını ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yavaş'ın bu iddialarına da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Koca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'yaptık' dediği hizmetin Türkiye'de ilk olmadığını söyledi.

Yavaş'tan Bakan Koca'nın sorularına yarım ağız cevaplar

Paylaşımında, "Mansur Bey, Örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış ve Bakanlığımızca etkin şekilde yürütülmektedir. Size biraz da bilgi içeren bazı sorularım var." ifadelerini kullanan Koca, Mansur Yavaş'a dokuz soru yönelterek cevaplarını istedi.

ABB Başkanı Yavaş ise bazılarını yanıtsız bırakarak Bakan Koca'nın sorularına kaçamak cevaplar verdi.

Bakan Koca bugün yaptığı yeni paylaşımda Yavaş'ın cevaplarını ekleyerek soruları tekrar yöneltti.

"Eksik de olsa cevaplarınız için teşekkür ederim." diyen Bakan Koca, "Ancak cevabınız tam da tahmin ettiğim gibi 14 Mayıs akşamı yaptığınız açıklamalara benzedi." ifadelerini kullandı.


SMA testi üzerinden algı operasyonuna girişen Mansur Yavaş'a cevap vermeye devam eden Bakan Koca, "Kaldığımız yerden devam edelim." sözleriyle paylaşımını sürdürdü.

"Giriştiğiniz gayret Bakanlığımızın hizmetine katkıdır"

Yavaş'ın 'belediye olarak başlattıkları SMA testi programı' iddiasına değinen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Testleri başlatarak örnek olduğunuzu iddia ettiğiniz dönem, bizim testleri başlatacağımızı ilan ettiğimiz, SMA tanı kitinin yerli olarak geliştirilmesi için çağrı açtığımız, SMA ilacı geliştirilmesi için proje destek çağrılarına çıktığımız, Ülke sathında her hizmet mahallinde test alt yapılarını kurduğumuz dönemden biraz sonraya denk geliyor. Yani hazırlıklarımızdan haberdar olarak giriştiğiniz gayret, Bakanlığımızın başlamak üzere olan hizmetine 1.567 testlik bir katkıdır. Her katkı, usulüne uygun yapıldıkça, elbette son derece değerlidir. Ancak katkınızın bir örnek ya da öncülük olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Böylesi kapsamlı sağlık taramalarının, erken kalkanın örnek olabileceği konular olmadığının açıklığa kavuştuğu kanaatindeyim."

Paylaşımının devamında Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği projeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vadettiğini belirten Bakan Koca, "İyi günler, Mansur Bey. Hazır topluma yararlı bir meseleyi ele almışken, bugünlerde moralinizi fazla bozmayın." sözleriyle Yavaş'a imalı bir nasihatte bulundu.





Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kolluk kuvvetlerine hakaretlerde bulunan CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin, vatandaş olarak en doğal hakkı olan oy kullanımını nasıl yapacağına ilişkin usul ve esasların belli olduğu bildirilen açıklamada, "Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

#Bakan Koca
#Mansur Yavaş
#SMA Testi
#SMA
#Sağlık Bakanlığı
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