'Sosyal medya yasasına direneceğiz' diyen CHP'li Özkan'ın TBMM'ye bile gitmediği ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya düzenlemesine direneceklerini belirterek "Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz" demişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, twitter hesabından Özkan'ın görüşmeye gelmediğini hatırlattı.

GÜNDEM CHP'den sosyal medya düzenlemesi çıkışı Özkan: Direneceğiz

Bülent Turan, "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerde direndi acaba! Yoksa sorun Tuncay Ökan'ın gelmemesi değil, bu üslupta bir twit atması. Oysa düzenleme asla bir sansür yasası değil aksine kişi haklarını gözeten, unutulma hakkı, Türkiyede temsilcilik gibi önemli düzenlemeler içeren Avrupa ülkelerinde de benzerleri olan makul bir yasa. ifadelerini kullandı.