Sosyal medyada gündem olmuştu: Bakanlık 'ilaçlı yumurta' iddialarını yalanladı

Yetiştirme metodu kodu

"0"

ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı,

"1"

ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "2" ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,

"3"

ise kafesli yetiştiricilik,