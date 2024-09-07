Sosyal medyada gündem olmuştu: Bakanlık 'ilaçlı yumurta' iddialarını yalanladı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya platformu X'teki hesabından, yumurtaların üzerinde yer alan numaralara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, sosyal medya platformlarında, "yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin, tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği bildirildi.
"Yumurtalar veteriner ilaçlar yönüyle denetleniyor"
"4 diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamakta"
"Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır"