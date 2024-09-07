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Sosyal medyada gündem olmuştu: Bakanlık 'ilaçlı yumurta' iddialarını yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üzerinde "2", "3" veya "4" rakamıyla başlayan numaraların bulunduğu yumurtaların ilaçlı olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

08:36 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yumurtalar üzerindeki numaralara ilişkin açıklık getirdi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yumurtalar üzerindeki numaralara ilişkin açıklık getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün sosyal medya platformu X'teki hesabından, yumurtaların üzerinde yer alan numaralara ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, sosyal medya platformlarında, "yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin, tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği bildirildi.


"Yumurtalar veteriner ilaçlar yönüyle denetleniyor"

Yetiştirme metodu kodu
"0"
ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı,
"1"
ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "2" ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı,
"3"
ise kafesli yetiştiricilik,
yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamakta"

"Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır"



#Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Veteriner Hizmetleri
#yumurta
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