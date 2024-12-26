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Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşıyorlardı: 32 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı

Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşıyorlardı: 32 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı

Semih Kara
10:1126/12/2024, четверг
IHA
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Sosyal medyada silah fotoğrafları paylaşan 32 şüpheli, Edirne'de eş zamanlı birçok adrese düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
Sosyal medyada silah fotoğrafları paylaşan 32 şüpheli, Edirne'de eş zamanlı birçok adrese düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Edirne'de sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 33 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Yapılan operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

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Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda nefes kesen anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, operasyona katılan tüm polislere başarılar diledi.




#Silah
#Suç Kaydı
#Edirne
#Şafak Operasyonu

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