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Sözcü TV'nin dikkat çeken 'protokol' tercihi: Ekrem İmamoğlu'na farklı Özgür Özel'e farklı

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde partisi tarafından fonlanan Sözcü TV canlı yayınına konuk oldu. Dört farklı gazetecinin nizami bir düzenle İmamoğlu'nun tam karşısında konumlandığı görülürken, aynı kanalda bundan yaklaşık bir ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sıradan bir konuk gibi karşılanmıştı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:30 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:54 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sözcü TV'nin Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'i konuk etme şekli tartışmalara neden oldu.
Sözcü TV'nin Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'i konuk etme şekli tartışmalara neden oldu.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan çifte yenilgi sonrasında, CHP'de değişim isteyenlerin başını çeken Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel'in 'gölge başkan' olduğu iddia edilmişti.

Aldığı kararlarda dahi İmamoğlu'na fikir danıştığını belirten Özel,
"Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Ekrem Bey'le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey'e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık.
" demişti.

Sözcü TV'nin dikkat çeken 'protokol' tercihi

Tartışmalar gündemde sıcaklığını korurken bu akşam dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde partisi tarafından fonlanan Sözcü TV canlı yayınına konuk oldu.

Ekrem İmamoğlu'na farklı Özgür Özel'e farklı karşılama

Dört farklı gazetecinin nizami bir düzenle İmamoğlu'nun tam karşısında konumlandığı görülürken, aynı kanalda bundan yaklaşık bir ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sıradan bir konuk gibi karşılanmıştı.

Servis edilen söz konusu görüntüler, sosyal medyada 'gölge başkan' tartışmalarını alevlendirdi.





#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#CHP
#Sözcü TV
39 dakika önce
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