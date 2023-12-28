Sözcü TV'nin dikkat çeken 'protokol' tercihi: Ekrem İmamoğlu'na farklı Özgür Özel'e farklı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan çifte yenilgi sonrasında, CHP'de değişim isteyenlerin başını çeken Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel'in 'gölge başkan' olduğu iddia edilmişti.
Sözcü TV'nin dikkat çeken 'protokol' tercihi
Tartışmalar gündemde sıcaklığını korurken bu akşam dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde partisi tarafından fonlanan Sözcü TV canlı yayınına konuk oldu.
Ekrem İmamoğlu'na farklı Özgür Özel'e farklı karşılama
Dört farklı gazetecinin nizami bir düzenle İmamoğlu'nun tam karşısında konumlandığı görülürken, aynı kanalda bundan yaklaşık bir ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sıradan bir konuk gibi karşılanmıştı.
Servis edilen söz konusu görüntüler, sosyal medyada 'gölge başkan' tartışmalarını alevlendirdi.