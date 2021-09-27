SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu: Maliyeci olduğumu bilmiyorlar bütçe benim işim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki bir otelde düzenlenen Muhtarlar ve Apartman Görevlileri Buluşması'nda, muhtarlıkların kendilerine özel bütçesinin olması gerektiğini söyledi.

Verilecek bütçenin nasıl ortaya çıkarılacağını da söyleyen Kılıçdaroğlu, eski bir maliyeci olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"MALİYECİ OLDUĞUMU BİLMİYORLAR"

Parayı nereden bulacağımızı soruyorlar. Herhalde benim maliyeci olduğumu bilmiyor bunu söyleyenler. Para kardeşim... 27 buçuk yılımı 'Bütçe nasıl yapılır?, 'Para nasıl harcanır?, 'İsraf nasıl önlenir?' buna ayırdım.

EMLAK VERGİSİ'NDEN PAY

Mahallede oturanlar emlak vergisi ödüyor mu? Nereye ödüyor? Belediyeye ödüyor. O mahallede ödenen emlak vergisinin yüzde 1'i mahallenin muhtarına verilse ne olur? Muhtarların buna benzer, mütevazı olsa bile bir bütçelerinin olması lazım.

7 YILDA 7 KAT AÇIKLA BIRAKTI

Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde SSK’nın bütçesinde açık rekoru kırıldı. 1990’da yüzde 15 bütçe fazlası veren kurumun, Kılıçdaroğlu’nun 1992-99 arasını kapsayan genel müdürlüğünde bütçe açığı 373 milyon dolardan 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 iken 1999’da bu oran yüzde 55 seviyesine indi.

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