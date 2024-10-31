STÖ’nün yabancı savaşçıları

7 Ekim 2023’ten beri 43 binden fazla Filistinliyi katleden işgalci güce, dünyanın dört bir yanından Yahudiler orduya katılarak soykırıma destek verdi. Daha önce İsrail’in yurt dışından getirdiği binlerce askeri cephede kullandığı gündeme gelmiş, Güney Afrika Cumhuriyeti, kendi ülkesinden İsrail ordusunda savaşmaya giden Güney Afrikalıları yargılayacağını açıklamıştı. İddiaların gündeme taşınması sonrası İsrail ordusu, çifte vatandaşlığa sahip 21 bin 891 askerin Gazze'deki operasyonlara katıldığını duyurmuştu. Sosyal medya platformu X’te “Israel Genocide Tracker” isimli bir hesap, İsrail ordusunda görevli yabancı uyruklu askerleri ve yaşanan vahşetteki paylarını derledi.





MICROSOFT’TA ÇALIŞAN KESKİN NİŞANCI

Ben-Elişa, Gazze'deki soykırımda en fazla payı olan keskin nişancılardan biri oldu. Microsoft’ta yazılım mühendisi olarak görev yapan Ben Elişa, İsrail ordusunda keskin nişancı birimi olan LOTAR’da yedek asker olarak görev yaptı. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın yayınladığı raporlara göre LOTAR’ın görev yaptığı yerlerde, kadınlar, çocuklar ve hatta bebekler keskin nişancı saldırısıyla öldürüldü.





FİLİPİNLER’DEN GELEREK SOYKIRIMA ORTAK OLDU

Bir diğer paylaşımda, İsrail asıllı Filipinli yedek asker ve Askeri Lojistik Kolordusu'nda görevli yüzbaşı Justin Flores’in soykırım yapan orduda görev aldığı ve bundan gurur duyduğuna dair paylaşımları derlendi. Rus asıllı Yarin Barenboim de benzer paylaşımlarla Gazze'deki soykırıma katılımını anlattı.





UKRAYNALI MÜHENDİS EVLERİ HAVAYA UÇURDU

Ukrayna asıllı Maksim Kiselman, soykırımda payı olan bir diğer yedek asker. Gazze'de Mühendislik Kolordusu'nda Filistinlilere ait evlerin patlatılmasında görev alan Kiselman, patlattığı evleri de sosyal medya hesabından paylaşarak soykırımdaki payını gururla afişe etti. Hesabından bir diğer paylaşıma göre Bar Ferber isimli ABD vatandaşı, 35. Paraşütçü Tugayı'nda görev aldı. Ferber, sosyal medya hesaplarından makineli tüfeğiyle rastgele ateş ettiği anların görüntülerini çekip yayınladı.





FRANSIZ YAHUDİLER ÖN SAFLARDA

Fransız asıllı İsrail yedek askeri İlan Dukan da savaş suçlarındaki payını, paylaşımlarıyla duyuranlar arasında yer aldı. Dukan, 35. Paraşütçü Tugayı'nda görev aldı ve sivil yerleşkelere düzenlenen saldırılarda ön saflarda yer aldı. Dukan’ın asker arkadaşı Paz Zrihen de bir diğer Fransız asıllı yedek asker. Zrihen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla etnik temizliğe katılımını belgeledi.





YANGININ ÖNÜNDE POZ

İsrailli Rus yedek askeri John Bruk'un, işgal ordusunda görev aldığı, Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve ateşe verilmesine katıldığı görüldü. Bruk, yanan evler önünde videolar paylaşarak soykırımda görev aldığını belgeleyenler arasında saf tuttu. Nahal Tugayı'ndan ABD vatandaşı Etan Dadoun ise Gazze'deki soykırım savaşında yer aldığı için ayrıcalıklı hissettiğini ifade eden video paylaştı.





FİLİSTİNLİLERİ SÜRÜP EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Nahal Tugayı'nın 931. Taburu'ndan Macar asıllı İsrail askeri Kfir Volter, işgaldeki rolünü belgeledi. Volter, taburun yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerini işgal edip, ateşe verdiğini gösteren çok sayıda görüntü paylaştı. Mühendislik Birimi'nden Rotem Bein ise buldozerlerle cesetleri ezdiği videolar paylaşarak işlediği savaş suçlarını takipçilerine sundu. Alman asıllı İsrailli yedek asker Itay Meyer ise soykırım sırasında Filistinlilere yardım ve gıda girişinin yasaklandığı Kerem Şalom üssünde görev yapıyordu.















