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ANTALYA

Suç makinesi hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ayda 11 hırsızlığa karışan üç şahıs, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manavgat ilçesinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirdiğini belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olaylarında kullanılan aracın Yakup Ç. isimli şahsa ait 07 LT 440 plakalı otomobil olduğunu belirledi.

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Haber Merkezi İHA
Suç makinesi hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.

27 Ocak 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında söz konusu aracın Kumyolu mevki’inde seyir halinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kovalamacanın ardından içerisinde üç kişinin bulunduğu aracı yakaladı. Kovalamaca sırasında kaçan araç, polis ekip aracına çarparak büyük çapta hasar verdi.

Araçta bulunan ve çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, araçta yapılan aramada aynı gece Side Mahallesinde TÜRSAB binasından çalınan atık su pompasının kabloları, hırsızlık olaylarında kullanılan eldiven, maske, keski ve diğer ekipmanlar ele geçirildi.

“Bir ayda 11 ayrı hırsızlık olayı”

Yakalanan şüphelilerin otomobil ile son bir ay içerisinde gece 24.00-05.00 saatleri arasında dördü araçtan akü, üçü motosiklet, ikisi kablo hırsızlığı, biri otomobilin jantıyla birlikte tekeri ve bir tanesi de otomobilin camını kırmak suretiyle el çantası olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

“Tutuklandılar”

Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç. isimli hırsızlık şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim gönderildi.

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Antalya’da akılalmaz hırsızlık olayı: Bunu neden yaptılar anlamış değiliz
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Akılalmaz hırsızlık olayı, Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle halkı sabah yoldan geçtiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradılar. Mahallenin telefon direklerinin kesilip çalındığını hem de kabloların yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri hemen jandarmaya haber verdi.
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Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızları bulmak için çalışma başlatırken, mahalle sakinleri olaya isyan ettiler. Deniztepesi Mahallesi’nde yaşayan Zekeriya Durmaz, Yoldan geçerken, telefon direğinin kesildiğini, çalındığını gördük. Ne amaçla neden yapıldığını anlamış değiliz. Bu durumdan sonuçta rahatsızız. Devletimizin yapmış olduğu böyle bir hizmet var. Bu hizmeti heder etmenin ya da ziyan etmenin bir anlamı yok. Gerekli mercilerden yardım bekliyoruz dedi.
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İlk anda görünen manzara karşısında çok şaşırdıklarını belirten Durmaz, 6-7 direk var kesilip, kablolarıyla birlikte çalınan. Büyük ihtimalle testere ile kesmişler, ses olmasın diye. Çünkü bir gün önce yoldan geçerken bir şey yoktu. Bu yüzden ev telefonlarında kopukluk yaşıyoruz diye konuştu.
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Antalya’da akılalmaz hırsızlık olayı: Bunu neden yaptılar anlamış değiliz
Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından telefon direkleri yerinden kesilerek, kabloları ile birlikte çalındı.
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