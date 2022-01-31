Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.

27 Ocak 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında söz konusu aracın Kumyolu mevki’inde seyir halinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kovalamacanın ardından içerisinde üç kişinin bulunduğu aracı yakaladı. Kovalamaca sırasında kaçan araç, polis ekip aracına çarparak büyük çapta hasar verdi.

Araçta bulunan ve çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, araçta yapılan aramada aynı gece Side Mahallesinde TÜRSAB binasından çalınan atık su pompasının kabloları, hırsızlık olaylarında kullanılan eldiven, maske, keski ve diğer ekipmanlar ele geçirildi.

“Bir ayda 11 ayrı hırsızlık olayı”

Yakalanan şüphelilerin otomobil ile son bir ay içerisinde gece 24.00-05.00 saatleri arasında dördü araçtan akü, üçü motosiklet, ikisi kablo hırsızlığı, biri otomobilin jantıyla birlikte tekeri ve bir tanesi de otomobilin camını kırmak suretiyle el çantası olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

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“Tutuklandılar”

Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç. isimli hırsızlık şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim gönderildi.

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