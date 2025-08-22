Yeni Şafak
Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir Curuv boğuldu

17:4422/08/2025, Cuma
DHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 16 yaşındaki Beşir Curuv, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Ceylanpınar'a bağlı kırsal Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düşen Beşir Curuv, akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu.


Yüzme bilmediği öğrenilen Curuv'un kanala düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Curuv'un cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#Beşir Curuv
#Şanlıurfa
#Ceylanpınar
#Sulama Kanalı
#Boğulma
#Ölüm
