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İstanbul'daki fabrikada yangın faciası: Üç işçi öldü

İstanbul Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü 1'i ağır 2 işçi yaralandı" denildi.

09:11 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:44 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, özel bir firmaya ait iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.


İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,
"15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır"
denildi.



#İstanbul
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#yangın
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