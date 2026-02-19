Sultangazi’de beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sultangazi Yayla Mahallesi Pirinççi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanına hazır beton taşıyan Murat D. idaresindeki 34 NK 5116 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı kontrollü şekilde durduruldu.