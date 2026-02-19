Yeni Şafak
Sultangazi’de beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı

23:5619/02/2026, Perşembe
IHA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde hazır beton taşıyan beton mikseri devrildi, kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza nedeniyle yol çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Sultangazi’de hazır beton taşıyan beton mikseri devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sultangazi Yayla Mahallesi Pirinççi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanına hazır beton taşıyan Murat D. idaresindeki 34 NK 5116 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, trafik akışı kontrollü şekilde durduruldu.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol çift şeritli olarak trafiğe kapatılırken, yola dökülen akaryakıt sebebiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


#Sultangazi
#beton mikseri
#kaza
