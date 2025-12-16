Sultangazi'de kırmızı ışık ihlali yapıp yayayı tehlikeye atan sürücüye ceza kesildi

Sultangazi’de kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmek isteyen yayayı tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kimliği tespit edilen sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymamak, saygısızca araç kullanmak ve yayalara geçiş hakkı vermemek maddelerinden cezai işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Mevlana Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaparak, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya aracıyla çarpma tehlikesi oluşturan sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği F.Ç. (21) isimli sürücüyü yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kırmızı ışık kuralına uymamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yayalara ilk geçiş hakkını vermemek" maddelerinden para cezası kesildi.
Öte yandan sürücü F.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.