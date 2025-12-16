Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sultangazi'de kırmızı ışık ihlali yapıp yayayı tehlikeye atan sürücüye ceza kesildi

Sultangazi'de kırmızı ışık ihlali yapıp yayayı tehlikeye atan sürücüye ceza kesildi

22:2216/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Sürücü F.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sürücü F.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sultangazi’de kırmızı ışık ihlali yaparak yolun karşısına geçmek isteyen yayayı tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kimliği tespit edilen sürücüye, kırmızı ışık kuralına uymamak, saygısızca araç kullanmak ve yayalara geçiş hakkı vermemek maddelerinden cezai işlem yapıldı.

Sultangazi'de kırmızı ışıkta durmayarak, yolun karşısına geçmek isteyen yayayı tehlikeye düşüren sürücüye para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta Mevlana Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaparak, yeşil ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya aracıyla çarpma tehlikesi oluşturan sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği F.Ç. (21) isimli sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kırmızı ışık kuralına uymamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yayalara ilk geçiş hakkını vermemek" maddelerinden para cezası kesildi.

Öte yandan sürücü F.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


#Sultangazi
#polis
#trafik cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrette 2026 pazarlığı sürüyor: Gözler zam oranlarında