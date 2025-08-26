Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı

Yeni Şafak
12:0026/08/2025, Tuesday
DHA
İstanbul Sultangazi'de tartıştığı annesi Çiğdem Kınay'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Azad K., Sakarya'da yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, "Eve silahla gelmiştim. Annem görünce elimden almaya çalıştı. İtiş kakış sırasında silah patladı. Ben de korkup kaçtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde 25 Ağustos'ta meydana gelen olayda tartıştığı annesi Çiğdem Kınay'ı tabanca ile vurarak öldüren Azad K., olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelinin bir taksiye binerek Sakarya'da bir arkadaşının yanına kaçtığını tespit etti. Şüpheli, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.


'Silahı almaya çalışırken bir anda ateş aldı'


İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin annesini tabancayla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Yaklaşık 1,5 ay önce cezaevinden çıkan şüpheli Azad K.'nın uyuşturucu kullandığı ve daha önceden de sık sık annesiyle tartıştığı öne sürülürken şüpheli ifadesinde “Eve geldiğimde yanımda silah vardı. Annem silahı görünce bana kızdı. Neden eve silah getirdiğimi sordu. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Elimden silahı almaya çalışırken bir anda tabanca ateş aldı. O yere düşünce ben de korkarak dışarı kaçtım. Yaralandığını düşünmüştüm. Ancak daha sonra öldüğünü öğrendim. Kazayla oldu" dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Çiğdem Kınay
#Azad Kınay
#Cinayet
#Ölüm
#Anne
#Oğul
#Sultangazi
