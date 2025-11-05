Şüpheli hesaplara 48 saatlik bloke

Dolandırıcılar ve suç örgütleri, uzun süredir kullanılmayan banka hesaplarını hedef alarak kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini artırdı. Yaklaşık 300 bin kişinin mağdur olduğu bu yöntemlere karşı yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. 11’inci Yargı Paketi’ne eklenen düzenlemeyle, bankalardaki olağan dışı hareketlilikler olası dolandırıcılık olarak değerlendirilecek ve bu tür hesaplar 48 saatliğine askıya alınarak incelenecek.

300 BİN KİŞİ MAĞDUR

Son dönemde yaklaşık 300 bin kişi, banka hesapları üzerinden kendi onayı olmadan yapılan işlemler nedeniyle mağdur oldu. Dolandırıcılar, telefonda kendilerini hâkim, savcı veya polis olarak tanıtıp vatandaşların hesaplarını boşaltıyor, bazı durumlarda ise uzun süredir kullanılmayan hesaplar üzerinden para transferi yaparak kara para aklama faaliyetlerinde bulunuyor. Yeni düzenlemeye göre, bankalardaki olağan dışı hareketlilikler “olası dolandırıcılık faaliyeti” olarak değerlendirilecek. Şüpheli işlem tespit edildiğinde, ilgili hesap 48 saatliğine bloke edilecek. Bu süre içinde hesap sahibine ulaşılarak, işlemin kendi bilgisi dahilinde olup olmadığı sorulacak. Eğer hesap sahibi hareketten haberdarsa, bloke kaldırılacak. Haberdar değilse hesap koruma altına alınacak ve işlemi yapan kişi veya kişiler tespit edilmeye çalışılacak. Aynı uygulama, telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında da geçerli olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ HEDEFTE

Yetkililere göre suç örgütleri özellikle 65 yaş üstü vatandaşları hedef alıyor. Bu yaş grubunun internet bankacılığını daha az kullanması, dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Uzun süredir kullanılmayan veya düşük hareketliliğe sahip hesaplar, suç şebekeleri tarafından fark edilmeden kullanılıyor.

KURUMLARDAN ORTAK İNCELEME

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan ortak incelemede, 6 ay ve daha uzun süredir hareketsiz hesaplarda hesap sahibinin bilgisi dışında para çekimi ve aktarımı yapıldığı tespit edildi. Düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin cuma gününe kadar Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.







