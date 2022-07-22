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İSTANBUL

Sürekli adres soranlardan bıkan simitçiden ilginç çözüm

İstanbul Kadıköy’de seyyar simitçilik yapan Özkan Aydoğdu, kendisine her gün adres soran vatandaşlardan bıktı. Onlarca kişinin adres sorusuna maruz kalan simitçi hem kendisinin hem vatandaşların işini kolaylaştıracak bir çözüm buldu. Simitçiye adres soranlar, tezgahın önünde bulunan adres tabelasını kullanarak istediği konumu kolaylıkla bulabiliyor.

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Haber Merkezi İHA
Sürekli adres soranlardan bıkan simitçiden ilginç çözüm
Sürekli adres soranlardan bıkan simitçi çözümü tabela yaptırmakta buldu.


Kadıköy’de 13 yıldır simitçilik yapan Özkan Aydoğdu tezgahının metro çıkışında olması nedeniyle gün içinde birçok insanın adres sorusuna maruz kalıyor. Aydoğdu, tezgahının önüne gelip kendisine okul, banka, hastane gibi yerlerin adresini soran vatandaşların işine engel olması nedeniyle içerisinde adreslerin bulunduğu bir tabela yaptırdı. Aydoğdu’nun yaptırdığı tabelada, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve caddeler gibi birçok adres bilgisi mevcut.


“Metrodan çıkan direkt gelip bana soruyor tabelayı okumuyor”


Tezgahtar Özkan Aydoğdu,”13 yıldır esnafım. Simit tezgahında çalışıyorum. Daha önce de böyle bir şey yaptım. Güzel tepkiler alınca bunu geliştirdim. Sabahları çok yoğun oluyorum, insanlar adres soruyor. İşime mi bakayım, adres mi tarif edeyim derken böyle bir şey yapalım dedik. Herkes beğendi. Plazalar, hastaneler, bankalar, alışveriş merkezleri gibi her şey mevcut tabelada. Tabela yaptık ama metrodan çıkan direk gelip bana soruyor tabelayı okumuyor. Okuma alışkanlığımız hiç yok. Biz bunu vatandaşa hizmet olsun diye yaptık” dedi.


“En az 20-30 kişi adres soruyor”


Müşteri Ali Aygül, ”İşe gitmeden önce her sabah buraya uğruyorum. Açma almak için geldiğimde bile en az 20-30 kişi adres soruyor. Kendisi de bunaldığı için böyle bir şey yaptırdı ama buna rağmen hala soran oluyor” ifadelerine yer verdi.


“İşi yol tarif etmek değil simit satmak”


Müşteri Emirhan Okçu, ”Bence çok yararlı olmuş. Haftada iki kez buraya geliyorum herkes oraya nasıl giderim, şuraya nasıl giderim diye soruyorlar. Abinin de işini kolaylaştırır hem. İşi yol tarif etmek değil simit satmak” şeklinde konuştu.

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