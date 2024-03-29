Şuşa 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti'ne ev sahipliği yapacak

“O şehrin gençleriyle dünyanın dört bir yanından gelen gençleri bir araya getiriyoruz. Çeşitli temalarla programlar düzenliyoruz. Küresel ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, gençlerin gündeme nasıl etkili ve anlamlı katılabilecekleri konusundaki fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. Bizim için uzun vadeli bir çalışma olan ve büyük emekler sarf edilen “İslam İşbirliği Teşkilatı Şuşa Gençlik Başkenti 2024” kapsamında düzenlenecek etkinliklerin yakın zamanda dünya nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman Gençler için de önemli bir fırsat yaratacağına inanıyorum. Dünyadaki genç nüfusun zengin mirasını ve kültürünü küresel bir bakış açısıyla birbirleriyle paylaşmak ve yeni bir gelecek vizyonu oluşturmak için verimli bir program olmasını hedefliyoruz. Siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gençlik kuruluşlarının bir araya gelerek "daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli gençlik" politikalarını tartıştığı ve deneyimlerin paylaşıldığı değerli bir platform olmasını amaçlıyoruz. Programlarımızın; fırsat eşitsizliği, göç ve kültürlerarası diyalog gibi konularda ortak yol haritalarının belirlenmesine yönelik çabaları artıracağına inanıyoruz.”