Susurluk'taki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de havadan destek verdi. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle müdahale sonlandırıldı. Çalışmalar karadan sürdürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi. 3 farklı noktada etkili olan yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.