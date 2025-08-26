Yeni Şafak
Susurluk'taki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

08:0226/08/2025, Salı
DHA
Üç farklı noktada etkili olan yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de havadan destek verdi. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle müdahale sonlandırıldı. Çalışmalar karadan sürdürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi. 3 farklı noktada etkili olan yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


