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Taksiciler TAG sürücüsünü tehdit edip kameraya almıştı: Tutuklandı

Antalya'da TAG sürücüsünü, "Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim. İçeri girsem bile bulurum" diye tehdit ederek kameraya alan taksici olduğunu iddia eden şahıs tutuklandı. Şehir eşkıyaları, TAG sürücüsü yaşlı bir vatandaşı alıkoyarak tehdit etmiş, o görüntüleri kayda alarak sosyal medyada yayınlamışlardı.

16:31 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:40 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antalya'da bir grup taksici TAG sürücüsünü tehdit edip kameraya aldı.
Antalya'da bir grup taksici TAG sürücüsünü tehdit edip kameraya aldı.

Antalya'da bir taksici, geçtiğimiz günlerde TAG sürücüsünü tehdit ederek kameraya aldı.


Eşkıyalar tutuklandı


"Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim. İçeri girsem bile bulurum" diyerek kameraya alan şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi mahkeme tarafından "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" suçundan tutuklandı.



"Plakanı aldım seni bulurum"


Antalya’da gerçekleşen olayda, TAG sürücüsü yaşadığı korkuyla ne yapacağını bilemezken taksici, "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş fark etmez. Senin plakanı aldım, kafama yazdım. Seninle denk düşeriz, arabanda yolcu görürsem nereden aldığının önemi yok. İçeri de girsem bu son uyarım" diyerek tehditler savurdu. Tehditlerini sürdüren taksici, "Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz" ifadelerini kullanmıştı.


Paylaşılan o görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.




#Antalya
#TAG
#Taksi
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