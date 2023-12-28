Taksiciler TAG sürücüsünü tehdit edip kameraya almıştı: Tutuklandı

"Benim bölgemde bir daha seni görmeyeyim. İçeri girsem bile bulurum" diyerek kameraya alan şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine nöbetçi mahkeme tarafından "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" suçundan tutuklandı.

Antalya’da gerçekleşen olayda, TAG sürücüsü yaşadığı korkuyla ne yapacağını bilemezken taksici, "Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş baş fark etmez. Senin plakanı aldım, kafama yazdım. Seninle denk düşeriz, arabanda yolcu görürsem nereden aldığının önemi yok. İçeri de girsem bu son uyarım" diyerek tehditler savurdu. Tehditlerini sürdüren taksici, "Bu iş çok büyüyecek, benim ekmeğimi kimse alamaz" ifadelerini kullanmıştı.