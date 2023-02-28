Tank ve paneller yıkımın boyutunu artırıyor: Çatıların yükü ağır

Binaların üzerine bina statiği dışında montelenen su tankerleri ve güneş panelleri binaya 10 tona yakın ağırlık yüklüyor. Bu ağırlık deprem anında yıkım olasılığını artırıyor.





Deprem bölgesindeki şehirlerin tamam yılın yaklaşık 300 günü güneş görüyor. Bu nedenle birçok evin, binanın çatısında güneş paneli ve su tankı bulunuyor. Uzmanlar bu panel ve tankların bina statiği doğrultusunda planlı bir şekilde yerleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bunların plan dışı yerleştirilmesi durumunda deprem gibi bir afette yıkımın artacağı belirtiliyor.





Tank yarım ton

Türkiye’nin genel problemlerinden birisinin çatılardaki panel ve tanklar olduğuna dikkati çeken Akdoğan, “Projeler yapılırken TS 498’de belirtiline yükler alınır. İşi bilen kişiler ekstradan çatıya gelebilecek ilave yükleri gözeterek bunları projelendirirler. Bugün su tankları konuyor. Tank başına 500 kiloya kadar bir ekstra ağırlık geliyor binaya” dedi.

Denetim şart





Güneş panellerinin ve su tanklarının bina üzerine yerleştirilmesi konusunda bir denetimin olmadığını söyleyen Başkan Akdoğan, “Bu tamamen sanayi ustasının inisiyatifinde ve denetiminde, onların usta maharetiyle yapmış olduğu imaretler oluyor. Bunların yüksekliği, yayılacağı alan ve binaya ne şekilde konuşlandırıldığı mutlaka denetim altına alınmalı. Hesaplamalar doğru yapılırsa risk oluşmaz. Tecrübeli mühendisler yapı statiğinde bunları her zaman dikkate alırlar” ifadelerini kullandı.

Mehmet Soner Akdoğan

Yıkımı artırıyor

Deprem anında panellerin yerinden kopabileceğini ve bina yıkılmasa bile can kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Akdoğan, “Bu anlamda bunun bir denetime tabi tutulması lazım. Paneller ve tanklar tamamen teknik insanlar tarafından kontrol edilerek, onayı verilerek oralara monte edilmeli. Bunlar deprem anında zararı da artırıyor” şeklinde konuştu.

Binaya 10 ton yük biniyor