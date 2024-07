Tarihe kazınan fotoğraflar

Talha Menteş:

“Darbe girişiminin yaşandığı dakikalarda Fatih’teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne ilk geldiğimde bir aracın arkasına yaralıların üst üste yerleştirildiğini gördüm. Kalanlar ise diğer oradakilerin sırtında hastaneye taşındı. Elinde bayrakla tekbir getiren insanlar tek tek vuruldu. O gece iki kamyon ve bir kepçe bize siper oldu. Toplu bir şekilde hareket etmeye çalıştığımızda ise yaylım ateşine tutulduk. O sırada tekerlekli sandalyelerle bekleyenleri gördüm. Vurulanları hastaneye tekerlekli sandalyeyle götürüyorlardı. Vatanı hainlere teslim etmek istemeyen her vatandaş gözümün önünde birer birer yere düştü. Yaralanan bir vatandaşla yürümeye başladım. Durumun ne kadar vahim olduğunu o an daha iyi anladım. Hastanenin önü ambulanslar, sivil araçlar ve sırtında yaralı taşıyanlarla doluydu… Hastaneye yaklaştık, rahatlamaya fırsat kalmadan oraya da ateş etmeye başladılar. İçeride ise tam bir can pazarı yaşanıyordu. Hemen girişte sedyede yatan bir şehitle karşılaştım. Başucunda kimse yoktu, koridorlar kan gölüne dönmüş, insanlar bir o yana bir bu yana yaralı yetiştiriyordu. O gece Fatih de değil, Halep’te gibiydik. Allah bir daha yaşatmasın”