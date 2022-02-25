Gündem Tarihi 12 bin yıla dayanan kadim şehrin kültür hazinesi uluslararası düzeyde tanıtılacak
YEREL GÜNDEM

Tarihi 12 bin yıla dayanan kadim şehrin kültür hazinesi uluslararası düzeyde tanıtılacak

Asırlardan beri farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete beşiklik etmiş kadim şehir Siirt’in sahip olduğu tarihi ve kültür Hazineleri (Tarihi Eserleri) Uluslararası düzeyde tanıtımı ve yayımı için çalışma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tarihi 12 bin yıla dayanan kadim şehrin kültür hazinesi uluslararası düzeyde tanıtılacak
​Tarihi 12 bin yıla dayanan kadim şehrin kültür hazinesi uluslararası düzeyde tanıtılacak

Siirt’in sahip olduğu tarihi ve kültür değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması amacıyla Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.

Siirt Belediyesinde düzenlenen toplantıya; 2000-2010 yılları arasında Siirt ili yüzey araştırması başkanlığı yapan Silifke Kalesi Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BORAN, Araştırma ekibi üyelerinden Diyarbakır Amida Höyük Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan YILDIZ, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hasankeyf Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekâi Erdal, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir ALPER, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda; Yapılacak çalışma ile Siirt’in kültür varlıklarının dünya çapında tanınmasına ve ilin turizmde ivme kazanmasına, kültür, inanç ve doğa turizminden sinema ve moda tasarım sektörlerine kadar birçok alanda altlık oluşturacaktır.

Siirt’in sahip olduğu kültür hazinelerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “eşsiz doğa güzelliklere sahip Siirt, kültürel açıdan hem Mezopotamya, hem de Anadolu Uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahip olduğunu kaydetti.

Kültür tanıtım projelerinin önemine değinen Vali Hacıbektaşoğlu, şehrimizin sahip olduğu zengin tarihi ve kültür potansiyelini tüm dünyaya duyurulması, tanıtılması noktasında belirlenen yol haritası ile çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BORAN, Vali Hacıbektaşoğlu’na editörlüğünü yaptığı Hasankeyf Kazı Sonuçları adlı kitabı hediye etti.

Hava savunma sistemleri durdurdu

Hava savunma sistemleri durdurdu

Kiev'de duyulan iki güçlü patlama sesinin nedeni belli oldu.
Tedirgin bekleyiş

Tedirgin bekleyiş

​Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçirdi.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.
160'tan<br>fazla füze fırlattı

160'tan
fazla füze fırlattı

​Rus ordusu Ukrayna topraklarında hızla ilerliyor.

Kiev'de halk sığınaklara indi

Kiev'de halk sığınaklara indi

Ukrayna'ya sabah saatlerinde Rus hava saldırısı düzenlendi.

Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti.

Bolsonaro yardımcısının sözlerini eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.