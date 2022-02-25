​Tarihi 12 bin yıla dayanan kadim şehrin kültür hazinesi uluslararası düzeyde tanıtılacak

Siirt’in sahip olduğu tarihi ve kültür değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması amacıyla Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi.

Siirt Belediyesinde düzenlenen toplantıya; 2000-2010 yılları arasında Siirt ili yüzey araştırması başkanlığı yapan Silifke Kalesi Kazı Başkanı ve Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BORAN, Araştırma ekibi üyelerinden Diyarbakır Amida Höyük Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan YILDIZ, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hasankeyf Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekâi Erdal, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir ALPER, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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Toplantıda; Yapılacak çalışma ile Siirt’in kültür varlıklarının dünya çapında tanınmasına ve ilin turizmde ivme kazanmasına, kültür, inanç ve doğa turizminden sinema ve moda tasarım sektörlerine kadar birçok alanda altlık oluşturacaktır.

Siirt’in sahip olduğu kültür hazinelerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “eşsiz doğa güzelliklere sahip Siirt, kültürel açıdan hem Mezopotamya, hem de Anadolu Uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, 12 bin yıllık köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahip olduğunu kaydetti.

Kültür tanıtım projelerinin önemine değinen Vali Hacıbektaşoğlu, şehrimizin sahip olduğu zengin tarihi ve kültür potansiyelini tüm dünyaya duyurulması, tanıtılması noktasında belirlenen yol haritası ile çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.

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Toplantı sonunda, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali BORAN, Vali Hacıbektaşoğlu’na editörlüğünü yaptığı Hasankeyf Kazı Sonuçları adlı kitabı hediye etti.