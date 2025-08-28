Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Tarihi eser niteliğinde bıçaklar ve fişekler ele geçirildi

Tarihi eser niteliğinde bıçaklar ve fişekler ele geçirildi

09:2428/08/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Erzincan’da bıçaklar ve fişekler ele geçirildi.
Erzincan’da bıçaklar ve fişekler ele geçirildi.

Erzincan’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliğinde bıçaklar ve fişekler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ederek kültür varlıklarımızın ülke dışına satılması, tahrip edilmesi veya tarihi eser niteliğindeki varlıkların kopyasını yapmak suretiyle dolandırıcılık olaylarının engellenmesine ve 6136 SKM kapsamında suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 8 adet farklı boyut ve ebatlarda tarihi eser görünümünde metal obje, 17 adet farklı boyut ve ebatlarda bıçak, 61 adet 9x19 mm ebatlarında fişek ele geçirildi. E.B. ve M.E.C isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmekte.

#Erzincan
#Tarihi eser
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları güne durgun başladı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?