Tarihi eser niteliğinde bıçaklar ve fişekler ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İl genelinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ederek kültür varlıklarımızın ülke dışına satılması, tahrip edilmesi veya tarihi eser niteliğindeki varlıkların kopyasını yapmak suretiyle dolandırıcılık olaylarının engellenmesine ve 6136 SKM kapsamında suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 8 adet farklı boyut ve ebatlarda tarihi eser görünümünde metal obje, 17 adet farklı boyut ve ebatlarda bıçak, 61 adet 9x19 mm ebatlarında fişek ele geçirildi. E.B. ve M.E.C isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmekte.