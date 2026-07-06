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Tarım ilacı ölümcül olabilir

Tarım ilacı ölümcül olabilir

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:006/07/2026, Pazartesi
G: 6/07/2026, Pazartesi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kopardıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan yaşlı çiftten 63 yaşındaki Ahmet Derin yaşamını yitirdi, eşi Rahime Derin'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından uzmanlar, özellikle olgunlaşma döneminde tarım ilacı uygulanan meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

YIKANARAK TÜKETİLMELİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Çağ, dalından koparılan meyvenin kısa süre önce ilaçlanmış olması halinde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini ifade etti. Çağ, “Çok kısa sürede ortaya çıkması, tarım ilacına bağlı zehirlenme ihtimalini güçlendiriyor. Olgunlaşmış meyve döneminde tarım ilacı kullanılması oldukça riskli. İlaç meyvenin üzerinde kaldığı için yıkanmadan tüketildiğinde, normal dozda kullanılmış olsa bile ciddi toksik etki oluşturabilir” dedi.

YÜKSEK DOZ RİSKLİ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cumali Karatoprak da tarım ilaçlarının doğru dozda kullanılması, ilaçlama sonrası bekleme süresine uyulması ve meyve-sebzelerin iyice yıkanarak tüketilmesi halinde genel anlamda güvenli olduğunu söyledi.


#sağlık
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#tarım ilacı
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