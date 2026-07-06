Tarım ilacı ölümcül olabilir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Çağ, dalından koparılan meyvenin kısa süre önce ilaçlanmış olması halinde yıkanmadan tüketilmesinin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini ifade etti. Çağ, “Çok kısa sürede ortaya çıkması, tarım ilacına bağlı zehirlenme ihtimalini güçlendiriyor. Olgunlaşmış meyve döneminde tarım ilacı kullanılması oldukça riskli. İlaç meyvenin üzerinde kaldığı için yıkanmadan tüketildiğinde, normal dozda kullanılmış olsa bile ciddi toksik etki oluşturabilir” dedi.