Tatvan’da geniş çaplı asayiş uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM, Narkotik, İstihbarat, TEM ve Göçmen Şube ekiplerinin katılımıyla, jandarma sorumluluk bölgesinde dron destekli 8 ayrı noktada yapılan denetimlerde toplam 75 personel, 17 araç ve 4 arama köpeği görev aldı. Uygulamalarda 1070 şahıs ve 267 araç sorgulanırken, 3 Suriye uyruklu şahsın yasa dışı olarak bölgede bulunduğu, 2 aranan şahıs (UYAP) ile 7 yoklama kaçağı şahsın yakalandığı bildirildi. Ayrıca Tatvan genelinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Şok Aranan Şahıslar Uygulaması kapsamında ise 5 farklı noktada 13 ekip ve 72 personel görev aldı. Denetimlerde 553 şahıs ve 148 araç sorgulandı.