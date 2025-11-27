Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Tavuk döner yedikten sonra az kalsın gözünden oluyordu

Tavuk döner yedikten sonra az kalsın gözünden oluyordu

08:4427/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Aylar Aksoy'un tavuk döner yedikten sonra zehirlendiği anlaşıldı.
Aylar Aksoy'un tavuk döner yedikten sonra zehirlendiği anlaşıldı.

İstanbul'da 35 yaşındaki fitness eğitmeni Aylar Aksoy, pazar günü Çağlayan'da yediği tavuk dönerden rahatsızlandı.

Çağlayan'da tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 35 yaşındaki Aylar Aksoy, hastanede serum takılarak evine gönderildi. İlerleyen saatlerde fenalaşan genç kadın, kusmaya başladı ve tekrar hastaneye gidince zehirlendiği ortaya çıktı.


Aksoy, zehirlenmeye bağlı yüksek tansiyon sonucunda gözündeki damarlarının zorlandığı ve bu nedenle görme kaybına varan bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Sabah'ın haberine göre Aylar Aksoy, "Ölümden döndüm. Az kalsın gözümü kaybediyordum. Yediğim tavuk döner sonrasında zehirlenme teşhisi konuldu. Dışarıda yiyip, içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.





#tavuk döner
#et
#zehirlenme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Papa bugün İznik'e geliyor! İznik Konsili nedir, Papa 14. Leo neden İznik'e geliyor? İznik Bazilika nerede, önemi nedir?