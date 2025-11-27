Tavuk döner yedikten sonra az kalsın gözünden oluyordu

İstanbul'da 35 yaşındaki fitness eğitmeni Aylar Aksoy, pazar günü Çağlayan'da yediği tavuk dönerden rahatsızlandı.
Çağlayan'da tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 35 yaşındaki Aylar Aksoy, hastanede serum takılarak evine gönderildi. İlerleyen saatlerde fenalaşan genç kadın, kusmaya başladı ve tekrar hastaneye gidince zehirlendiği ortaya çıktı.
Aksoy, zehirlenmeye bağlı yüksek tansiyon sonucunda gözündeki damarlarının zorlandığı ve bu nedenle görme kaybına varan bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Sabah'ın haberine göre Aylar Aksoy, "Ölümden döndüm. Az kalsın gözümü kaybediyordum. Yediğim tavuk döner sonrasında zehirlenme teşhisi konuldu. Dışarıda yiyip, içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.