Tavuk döner yedikten sonra az kalsın gözünden oluyordu

Aksoy, zehirlenmeye bağlı yüksek tansiyon sonucunda gözündeki damarlarının zorlandığı ve bu nedenle görme kaybına varan bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Sabah'ın haberine göre Aylar Aksoy, "Ölümden döndüm. Az kalsın gözümü kaybediyordum. Yediğim tavuk döner sonrasında zehirlenme teşhisi konuldu. Dışarıda yiyip, içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.