TBMM Başkanı Kurtulmuş misafir edilen Gazzelilerle iftarda bir araya geldi: Özgür Filistin bayrağı altında sizlerin sofralarına misafir olacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis’te, Türkiye’de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Gazzeli Müslümanları Türkiye'nin milli iradesinin tecelligahı TBMM’nin çatısı altında ağırlamaktan, Gazzelilerle iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze meselesinin büyük acıları ve insanlık dramlarını ortaya koyduğunu ama aynı zamanda dünyada yeni gelişmelerin de kapısını araladığını belirtti.
Tarihin çok önemli dönemlerinden birinden geçildiğine işaret eden Kurtulmuş, eş zamanlı olarak üç önemli gelişmenin Gazze üzerinden yaşandığını, bunlardan birisinin Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisinin, açık bir soykırımın işlendiğini dile getirdi.
“İnsanlık tarihinin en önemli direniş destanlarından birisidir”
Eş zamanlı olarak bir tarafta ne kadar büyük bir katliam yaşanıyorsa öte tarafta da o kadar büyük bir direniş örneğinin ortaya konulduğunu belirten Kurtulmuş şöyle devam etti:
"İnsanlık tarihinin en önemli direniş destanlarından birisidir… Ahed Tamimi'nin henüz 11 yaşındayken İsrail askerlerinin karşısına dikilen, o mücahide ve mübareze tavrını hiç unutmuyoruz. Aynı şekilde Muhamed Durra'nın 12 yaşındayken babasının arkasında İsrail askerleri tarafından şehit edildiği o fotoğrafı hiç unutmuyoruz. Sizler birebir yaşadınız, hala ailenizden orada kalanlar var. Filistin davasının kahramanları sürekli çoğalarak, yeni kahramanlar ortaya çıkarak, Gazze'deki şehitlerin arasından yeni kahramanlar filiz veriyor ve direniş bu şekilde güçlenerek devam ediyor. Aslında İsrail, hastaneleri bombalayarak, yardım bekleyen insanların üstüne bombalar atarak Filistinlileri, Gazzelileri çaresizlikle ve korkuyla imtihan etmek istedi. Ancak direniş öyle bir ruhla insanlara cesaret verdi ki bugün Gazze'de sıkışıp kalmış 1 milyon 250 bine yakın Gazzeli kardeşimiz dünyaya korkunun yanından geçmediklerini gösterdikleri gibi çaresizliği de hiç yansıtmadılar; adeta tahammülü, sabrı ve mücadele gücünü yansıttılar. Dolayısıyla Gazze'nin her bir ferdini gözlerinden, alınlarından öpüyoruz, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Yaşlıları, gençleri, çocukları hepsi büyük bir direniş destanını ortaya koydular."
Bu direnişin arkasındaki ruhu Siyonistlerin, materyalist dünyevi insanların anlamasının mümkün olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Çocuğunu enkazın daha altından kaldırıp alnından öperken onu koklayan baba biliyor ki, Filistin’de kardeşlerimiz her şehidin ardından zaferi kazanacakları anı muştuyla bekliyor ve bu yürekle, bu cesaretle mücadele ediyor. Yoksa bırakın bir sığınağı, sığınacak bir duvarı dahi kalmayan Gazze'de insanların bu kadar büyük bir direniş ruhuna sahip olmaları; açlıkla, yoklukla, baskıyla imtihan edilmelerinin başka bir anlamı yoktur." dedi.
“Dünyada Filistin davasına olan ilgi çok daha fazla arttı”
Dünyada Filistin davasına olan ilginin çok daha fazla arttığını vurgulayan Kurtulmuş, bu anlamda Filistin'de, Gazze'de yaşananların bütün insanlık için rehberlik yaptığını belirtti.
Dünyanın birçok yerinde hükümetlerinin baskılarına rağmen, hükümetlerinin İsrail'i destekleyen tutumlarına rağmen milyonlarca insanın sokağa çıkarak Gazze halkının yanında durduklarını göstermesinin kolay bir iş olmadığının altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
İsrail'in bütün hesaplarının boşa gittiğini, bu katliamları, bu zulümleri yapanların artık dünyada kendilerine arka çıkacak hiçbir ülkeyi bulamayacaklarını ifade eden Kurtulmuş, yakın bir zamanda Filistin Devleti'nin kuruluşunun gerçekleşeceğini söyledi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başladığı günden bu yana birçok ülkenin devlet başkanı, başkanı ve meclis başkanıyla görüşmeler yaptığını anlatan Kurtulmuş, “Artık hemen herkes iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını görmüştür. Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır.” dedi.
Kurtulmuş, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gazzeli misafirlerle sohbet etti.