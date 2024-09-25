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TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da Putin ile görüştü: Rus liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihi de netleşti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da Putin ile görüştü: Rus liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihi de netleşti

19:3425/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
AA
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Vladimir Putin - TBMM Başkanı Kurtulmuş
Vladimir Putin - TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştü. Putin, Kurtulmuş'un Rusya'daki temaslarına değinerek "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi. Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri tarihe ilişkin ise, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu.

"Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz"

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Kurtulmuş'un Rusya'da çok yoğun bir programı olduğunu belirterek,
"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."
dedi.

Erdoğan ile görüşme tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana'da buluştuklarını anımsatan Putin,
"Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık."
diye konuştu.
Putin,
"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor."
ifadelerini kullandı.

Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.


TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Federasyonu'nda hitap etti: BRICS'e üyelik gücümüzü artırır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulun'da açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Rusya'nın ilişkilerini geliştirmekte olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği alternatif değil çeşitlilik olur" dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Kurtulmuş, "BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Uzun dönemli bir Filistin mücadelesi şimdi başlıyor. Özgür Filistin devleti mutlaka kurulacak. İşgalci unsurlar bölgeden sökülüp atılacaktır" ifadelerini kullandı.


#Vladimir Putin
#Numan Kurtulmuş
#Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya

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