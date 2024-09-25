TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da Putin ile görüştü: Rus liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihi de netleşti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştü. Putin, Kurtulmuş'un Rusya'daki temaslarına değinerek "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin parlamento dahil her alanda gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi. Rus lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri tarihe ilişkin ise, "Ekim ayında tekrar Kazan'da görüşeceğiz, BRICS zirvesinde kendisiyle ayrı bir toplantı planladık." diye konuştu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Kurtulmuş ile Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da hazır bulundu.
"Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz"
Erdoğan ile görüşme tarihi netleşti
Özel dikkat gösterilmesi gereken konular olduğunu söyleyen Putin, görüşme esnasında tüm alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.