TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya'da Putin ile görüştü: Rus liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihi de netleşti

"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, hem ekonomik hem de sosyal alanda, dışişleri bakanlığı düzeyinde, hemen hemen her alanda çok başarılı bir şekilde geliştiğini belirtmek isterim. Genel olarak biz iyi komşuyuz ve halklarımızın, ülkelerimizin yararına çalışıyoruz ve genel olarak her şey bizim için yolunda gidiyor."