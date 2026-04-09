TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'ye ara seçim yanıtı: Anayasa'daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur

Numan Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim talebine ilişkin açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin ara seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Kurtulmuş, "Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği anayasa da bellidir. Anayasa'da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır. Anayasa ve İç Tüzük’e baktığımızda görev Mecliste’dir. Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir" dedi.
CHP'nin ara seçim talebine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Gündemimizde ara seçim yok”
açıklamasının ardından, konuya ilişkin bir değerlendirme de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi.
"Karar TBMM Genel Kurulu'nda"
Kurtulmuş, sürecin tamamen Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü hükümlerine bağlı olduğunu vurguladı. Milletvekilliği düşmesi ve istifalara ilişkin şartların açık şekilde düzenlendiğini belirten Kurtulmuş, bu koşullar oluşmadan herhangi bir adım atılamayacağını ifade etti.
Ara seçim kararının nasıl alınacağına da açıklık getiren Kurtulmuş, nihai yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu belirterek,
“Şartlar oluştuğunda ara seçim yapılabilir. Ancak bu karar TBMM Genel Kurulu tarafından verilir”
dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 siyasi partiyi ziyaret edeceğini belirterek grup toplantısında da
“Ara seçim yapılacak. Anayasa, ‘yapılır’ diyor”
ifadelerini kullanmıştı.
