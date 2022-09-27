TBMM Başkanı Şentop şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

Dünya

Biden'dan petrol çağrısı: Fiyatları düşürün

ABD Başkanı Biden katıldığı bir toplantıda petrol ile ilgili çağrıda bulundu. Biden, "Akaryakıt istasyonu işleten ve pompa fiyatlarını belirleyenlere mesajım net; Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada fiyatı düşürün" dedi.