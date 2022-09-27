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ANKARA

TBMM Başkanı Şentop şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop şehit polis Sedat Gezer için taziye mesajı yayımladı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer'e Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer Mersin'de toprağa verilecek
FOTOĞRAF 8
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Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in ailesinin evinde yas var.
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Aslen Niğde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için saat 11.00'de İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.
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Şehit Gezer, Muğdat Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliği'nde toprağa verilecek.
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Polisevi saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer Mersin'de toprağa verilecek
Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı teröristlerin Tece Polisevi'ne düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer (40), öğlende kentte toprağa verilecek.

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