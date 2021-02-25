TBMM Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması: Bundan sonrası komisyonda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis'e iletilen fezlekelerle ilgili soruya yanıt veren Şentop, şunları söyledi:
"Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Dosyalar daha çok terörle ilgili. Bu kadar dokunulmazlık dosyasının gelmesinin Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim."
Şentop, HDP'li Gergerlioğlu ve CHP vekili Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini söyledi.
Fezlekelerin içeriği ne?
- TBMM’ye iletilen 33 fezlekeden 28’i HDP'liler hakkında. Fezlekelerde “terör örgütü propagandası yapma”, “suçu ve suçluyu övme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” gibi suçlamalar yer alıyor. Fezlekelerden 28’i HDP’lileri, 3’ü CHP’li milletvekilleri 1’i Demokrat Parti Milletvekilini 1’i de biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilini kapsıyor.