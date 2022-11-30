TBMM Genel Kurulu'nda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol yasası kabul edildi

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 11 maddelik Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yasayla birlikte, kaçak tütün satışına yönelik cezalarda artırıma gidiliyor. Böylece, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticari yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ürün İzleme Sistemine usulsüz müdahale suç kapsamına alınacak. Elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya gerçeğe aykırı şekilde iletenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa teklifiyle son olarak, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Meclisin kabul ettiği yasa, cep telefonu klonlanmasının önüne geçilmesi için de düzenlemeyi içeriyor. Buna göre, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürülüyor. Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek. Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.

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