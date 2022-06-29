Gündem TBMMde üçlü memorandum tartışması Türkiyenin diplomatik başarısı muhalefeti rahatsız etti
POLİTİKA

TBMM'de 'üçlü memorandum' tartışması: Türkiye'nin diplomatik başarısı muhalefeti rahatsız etti

Türkiye, aylar süren diplomasi trafiği sonucu olarak talep ettiği bütün konuları, NATO'ye girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya kabul ettirdi. Ancak muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. İYİ Parti'li Muhammet Naci Cinisli 'gururum incindi' derken, CHP'li Engin Altay ise bunu sağlıklı bulmadığını söyledi. Muhalefete yanıt veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Türkiye'nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir. Bundan sizlerin de onur duyması lazım." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBMMde üçlü memorandum tartışması: Türkiyenin diplomatik başarısı muhalefeti rahatsız etti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli

TBMM Genel Kurulunda "Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü memoranduma" ilişkin tartışma yaşandı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, memorandumu eleştirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı. Her seferinde Türkiye'nin sözünün değerini bu kadar küçültmeyin lütfen; ayıptır, günahtır, yazıktır." sözlerini sarf etti.

NUMAN KURTULMUŞ: ONUR DUYMANIZ LAZIM

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cinisli'nin sözlerini yanıtlarken, üç ülkenin liderlerinin huzurunda imzalanan üçlü memoranduma değindi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

  • "Böyle milli bir konunun alelusul dile getirilmesini doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. 10 maddelik metni ben de okudum. 10 maddelik metnin altında İsveç, Türkiye ve Finlandiya dışişleri bakanlarının imzasıyla 3 ülkenin ortak bildirisi bir memorandum olarak imzalanmıştır. Aylar boyunca süren bir diplomasi trafiği sonucu olarak Türkiye'nin talep ettiği, istediği bütün konular bu memorandumda dile getirilmiş ve bu anlamda Türkiye'nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir. Bundan sizlerin de onur duyması lazım. Anlaşma, 10 maddelik bir anlaşmadır. Anlaşmanın 4'üncü ve 5'inci maddelerinde PKK, PYD ve iltisaklı terör örgütlerinin, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve Türkiye'nin bu terör örgütleriyle irtibatlı olan terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili taleplerinin; bunun için de Türkiye'nin hazırlayacağı raporların dikkate alınacağı ifade edilmektedir."

Türkiye'nin bütün taleplerinin karşılandığını vurgulayan Kurtulmuş, bunların yer aldığı resmi metne güvenilmesi gerektiğine işaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise iktidarın dış politikada, söylemlerine uygun hareket etmediğini öne sürerek, "Aylarca Türkiye'ye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda içeride hamaset çekip sonra Madrid'e gidip Biden ile yüz yüze gelince buna 'evet' denilmesini çok sağlıklı bulmuyoruz. Eğer bir anlaşma yapılmışsa Sayın Kurtulmuş gelsin, bizce mahsuru yok, Meclis'i bilgilendirsin. Ne söz alındı, ne taahhütte bulunuldu? Bilmiyoruz. Aylarca efelenildi, Madrid'de bir anda kuzu kesildi." ifadelerini kullandı.

Madrid'deki dörtlü zirveden anlaşma çıktı: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
DÜNYA
Madrid'deki dörtlü zirveden anlaşma çıktı: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek

Madrid bildirisindeki 'FETÖ' detayı: İlk kez uluslararası belgede 'terör örgütü' olarak yer aldı
GÜNDEM
Madrid bildirisindeki 'FETÖ' detayı: İlk kez uluslararası belgede 'terör örgütü' olarak yer aldı

Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
OYNAT 00:54
Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.


Can pazarı yaşandı

Can pazarı yaşandı

​Adana'da otomobil servis aracına çarptı.
Bodrumda vahşi cinayet

Bodrum'da vahşi cinayet

​Kum dolu çuvalın içinden erkek cesedi çıktı.
Dört teröristetkisiz hale getirildi

Dört terörist
etkisiz hale getirildi

​Hakkari Kırıkdağ köyü kırsalında tespit edildi.
Beş ev tedbir<br>amaçlı boşaltıldı

Beş ev tedbir
amaçlı boşaltıldı

Sağanak sonrası ​Osmancık'ta korkutan gelişme.
Yüz yüze görüşecekler

Yüz yüze görüşecekler

​Beyaz Saray detayları açıkladı.

​Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. Zam beklentisi yüzde 10-30 arası.

​Türkiye isim hakkını aldı Atina karıştı.

​Kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine "Demir Yumruk" operasyonu.

​Yunanistan insanlık suçuna zorla ortak ediyor.

​Atama yapılacak branşlarda ağırlık okul öncesi olacak.

​Papa Franciscus'tan annelere çağrı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ortak bildiri imzaladı.

​Cezaevindeki örgüt mensupları koğuşlarda bile isteye Kovid-19 virüsü yaydı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.