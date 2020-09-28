TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları geçmişten farklı kılan önemli bir nokta vardı: Türk SİHA'ları.. Libya ve Suriye'deki savaşın dengesini değiştiren SİHA'lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri anlattı:

