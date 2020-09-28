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Gündem TBMMdeki 4 partiden ortak bildiri Ermenistanın Azerbaycana yönelik saldırısı kınandı
POLİTİKA

TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Genel Kurulu (Foto: Arşiv)
TBMM Genel Kurulu (Foto: Arşiv)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olacaktır
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Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı
OYNAT 02:26
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum: SİHA'lar yine destan yazdı
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları geçmişten farklı kılan önemli bir nokta vardı: Türk SİHA'ları.. Libya ve Suriye'deki savaşın dengesini değiştiren SİHA'lar, bu kez Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan ordusuna çok ağır darbeler vurdu. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Azerbaycan-Ermenistan sınırında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri anlattı:


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400den fazla hedef vuruldu

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Balık almanın tam zamanı

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Ermenistanaortak tepki

Ermenistan'a
ortak tepki

TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayımladı.

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