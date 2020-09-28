TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı kınandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını ortak bildiri ile kınadı.
Mecliste Grubu Bulunan Siyasi Partilerimizin Ermenistan'ın Azerbaycan’a Saldırılarını Kınayan Ortak Bildiri Metni...#Türkiye #Azerbaycan #TBMM
🇹🇷🤝🇦🇿 pic.twitter.com/AS68NBK26x
Mecliste Grubu Bulunan Siyasi Partilerimizin Ermenistan'ın Azerbaycan’a Saldırılarını Kınayan Ortak Bildiri Metni...#Türkiye #Azerbaycan #TBMM