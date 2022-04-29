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ANKARA

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: CHP ve HDP'den 14 vekil var

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Haber Merkezi AA
TBMMye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: CHP ve HDPden 14 vekil var
TBMM (Arşiv)

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Erdoğmuş ve Altay'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  • "HDP Diyarbakır vekili Semra Güzel, HDP Ağrı vekili Berdan Öztürk, HDP Van vekili Sezai Temelli, HDP Van vekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, HDP Batman vekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Şanlıurfa vekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır vekili İmam Taşçıer, HDP Iğdır vekili Habip Eksik, HDP Şanlıurfa vekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz, HDP Batman vekili Feleknas Uca."

Gelen fezlekeler arasında Semra Güzel'in 2, Berdan Öztürk'ün 3, Tayip Temel'in 2, Remziye Tosun'un 2 dosyası bulunuyor.

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