TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi: CHP ve HDP'den 14 vekil var TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Abone Ol