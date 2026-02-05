Tek bir malik dönüşümü başlatabilecek

Kentsel dönüşüm projelerinde yıllardır süren karar alma tıkanıklıklarını ortadan kaldıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, riskli yapıların yıkım ve dönüşüm süreçleri hızlandırıldı. Artık riskli yapılarda tüm maliklerin başvurusu yerine tek bir malik süreci başlatabilecek. Maliklerin toplantıya çağrısı muhtarlıkta, bina kapısında, ilan panosunda veya noter aracılığıyla yapılabilecek ve ilan süresinin sonunda tüm malikler tebliğ edilmiş sayılacak. Toplantılarda arsa payına göre salt çoğunlukla karar alınabilecek. Karara uymayan maliklerin arsa payları, rayiç bedelden az olmamak kaydıyla açık artırmaya çıkarılacak; öncelik dönüşüme onay veren diğer paydaşlarda olacak, satış gerçekleşmezse devlet veya Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ veya ilgili idare devreye girecek. Yapı yıkıldığında taşınmaz arsa haline gelir ve tapu kütüğündeki “riskli yapı” şerhi kaldırılırken, 6306 kapsamında olduğuna dair kayıt kalmaya devam edecek. Riskli yapılar yıkılmadan da tevhit, ifraz, taksim, terk ve tapuya tescil işlemleri, paydaşların salt çoğunluğu ile yapılabilecek; ancak boş parsellerin riskli yapılarla birleştirilmesi için oy birliği şartı sürüyor. Zemin sorunu, afet riski veya imar hakkı olmaması nedeniyle yapılaşma mümkün olmayan alanlarda yeni yapı başka parselde inşa edilebilecek. Ayrıca 1 Ocak 2024 sonrası düzenlenen yapı ruhsatlarında verilen teminatlar müteahhit talebiyle yüzde 6 oranında güncellenebilecek.