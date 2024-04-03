Tekirdağ'da feci kaza: 5'i askeri personel 16 yaralı

Van'da İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararını bahane eden bir grup provokatör, Van'ın haricinde Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te izin yürüyüş yapmak istedi. Kamu mallarına ve iş yerlerine zarar veren gruba polis müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sırasında terör örgütü lehine slogan atan, güvenlik güçlerine saldıran 89 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.