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Tel Rıfat ve Münbiç’te PKK’ya ağır darbe: 41 PKK'lı öldürüldü

Teröristlerin hafta sonu Kilis Öncüpınar’a roketli saldırılarının ardından Suriye’nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç’te PKK’ya ait hedefler vuruldu. Kara ateş destek vasıtalarıyla başlayan SİHA’ların da destek verdiği operasyonda 41 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki çok sayıda sığınak ve barınak da imha edildi.

04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmetçik Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK'lılara yönelik operasyon düzenledi.

Mehmetçik Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK'lılara yönelik operasyon düzenledi.

Suriye’nin kuzeyinde 41 terörist etkisiz hale getirildi. PKK’lı teröristlerin geçtiğimiz hafta sonu Kilis’in Öncüpınar bölgesine düzenlediği roketli saldırıların ardından TSK’nın başlattığı operasyon genişletildi. Bu kapsamda Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyona SİHA’lar da destek verdi.

HAFTA SONUNDAN BU YANA 53 TERÖRİST

PKK’ya ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar yerli mühimmatlarla tam isabet vuruldu. Yapılan atışlar sonucu 41 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonundan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e çıktı. Öldürülen teröristler arasında Öncüpınar saldırısını planlayan teröristlerin de bulunduğu değerlendiriliyor.

MSB: Kazdıkları çukura gömeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) son operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz.”



#PKK
#Öncüpınar
#Tel Rıfat
#Münbiç
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