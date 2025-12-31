Yeni Şafak
Termometreler eksi 18’i gördü: Bir kent adeta buz kesti

12:1331/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Soğuk hava ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Bayburt genelinde 30 Aralık 2025 saat 18.00 ile 31 Aralık 2025 saat 06.00 arasında etkili olan soğuk hava nedeniyle en düşük sıcaklık eksi 18,1 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık Bayburt Merkez’e bağlı Ballıkaya köyünde kaydedildi.

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Rusya ve İzlanda'dan gelen kutup soğuklarıyla beraber birçok il beyaza büründü.

Bayburt'ta en düşük sıcaklık eksi 18,1 derece olarak ölçüldü.

Aydıntepe’de sıcaklık eksi 16,3, Demirözü Beşpınar köyünde eksi 14,5, Taşçılar köyünde eksi 14,2, Yaylalar köyünde eksi 13,9, Bayburt merkezde eksi 13,5 ve Kop Kayak Merkezi’nde eksi 10,9 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava ve buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.



#Bayburt
#hava durumu
#kar yağışı
