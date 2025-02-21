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Terör inleri tek tek vuruluyor: Pençe-Kilit bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz

Terör inleri tek tek vuruluyor: Pençe-Kilit bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz

11:3721/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


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#MSB
#Pençe Kilit Harekatı
#Terör Operasyonu

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