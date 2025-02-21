Terör inleri tek tek vuruluyor: Pençe-Kilit bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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#Pençe Kilit Harekatı
#Terör Operasyonu