PKK/YPG silah bırakıp Suriye’yi terk etsin!

MSB, Suriye’de faaliyet yürüten PKK/PYD/YPG/SDG’ye silah bırakması ve Suriye'yi terk etmesi uyarısında bulundu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) mücadelesinin azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, “Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 31, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 408 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim olmuştur” diye konuştu.





ANLAŞMA HÜKÜMSÜZDÜR

Bakanlık kaynaklar, toplantısı sonrası soruları yanıtladı. GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin kaynakları, şunları kaydetti: “GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasbetme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir.”





ÇOK BAŞLILIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Kaynaklar, terör örgütü PKK’nın yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye’yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye’de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye hükümeti ile bu çerçevede iş birliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”





Teğmenleri kurtaramayınca emekli oldu

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatma soruşturması kapsamında ihraç edilen teğmenlerin ihraç edilmesine karşı oy kullananlardan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emeklilik dilekçesi verdiği kamuoyuna yansımıştı. Bu konuya ilişkin de bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Ocak, şubat ve temmuz, ağustos aylarındaki emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Algan'ın isteğiyle 19 Şubat’ta emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı” açıklamasını yaptı.



