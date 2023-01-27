Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı

Ekipler, PKK elebaşlarından Sabri Ok ile kırmızı kategoride aranan Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubuyla irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları değerlendirilen Mehmet Ok, V.A, C.A. ile İ.V'yi gözaltına aldı.