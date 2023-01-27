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Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı

Adıyaman merkezli terör operasyonunda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşinin de aralarında bulunduğu dört zanlı yakalandı.

20:35 . 27/01/2023 Cuma
AA
Terörist Sabri Ok.

Terörist Sabri Ok.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli 2 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, PKK elebaşlarından Sabri Ok ile kırmızı kategoride aranan Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubuyla irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına malzeme sağladıkları değerlendirilen Mehmet Ok, V.A, C.A. ile İ.V'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ile suç unsuru olabilecek basılı ve dijital materyal ele geçirildi.

  • Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Sabri Ok'un kardeşi ve kırmızı kategoride aranan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok'un babası Mehmet Ok tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
#elebaşı
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41 dakika önce
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Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı
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