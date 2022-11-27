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ADIYAMAN

Terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

Adıyaman’da terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü çok sayıda telsiz ele geçirildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi.

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Haber Merkezi İHA
Terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi
Terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terörle mücadelede çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede arazi arama ve taraması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda telsiz ele geçirildi.

Teröristlerin haberleşme esnasında kullandığı çok sayıdaki telsiz ve şarj cihazları inceleme altına alındı.
Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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